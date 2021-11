The Weeknd-Serie erhält grünes Licht

US-Fernsehen

HBO bestellt das Format «The Idol». Unter den Darstellern ist auch Anne Heche.

Der Pay-TV-Sender HBO hat grünes Licht für die Serieerteilt, die der Sender zusammen mit dem erfolgreichen Künstler The Weeknd konzipiert hat. The Weeknd, bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye, wird die Hauptrolle in der sechs Episoden umfassenden Serie spielen, deren Entwicklung bereits im Juni bekannt gegeben wurde, und auch als Co-Autor fungieren.Die Serie spielt vor dem Hintergrund der Musikindustrie und dreht sich um einen Selbsthilfe-Guru und Anführer eines modernen Kults, der eine komplizierte Beziehung zu einem aufstrebenden Pop-Idol entwickelt. Neben The Weeknd wurde bereits angekündigt, dass Lily-Rose Depp die Hauptrolle in der Serie spielen wird. Amy Seimetz ist nun auch an Bord, um bei allen sechs Episoden Regie zu führen.Suzanna Son («Red Rocket»), Melanie Liburd («Power Book II: Ghost», «This Is Us»), Tunde Adebimpe ( «Spider-Man: Homecoming» ► , «Lazor Wulf»), Steve Zissis («Togetherness», «Jeff Who Lives at Home»), Troye Sivan («Spud», «Boy Erased»), Elizabeth Berkley Lauren («Showgirls», «Saved by the Bell»), Nico Hiraga ( «Booksmart» ► , «Moxie») und Anne Heche («Return to Paradise», «Six Days Seven Nights») wurden alle für die Serie besetzt. Son, Zissis und Sivan werden in festen Rollen in der Serie auftreten, während die anderen fünf wiederkehrende Rollen haben.