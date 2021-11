«Bauer sucht Frau» hält Montags-Rekord nicht

Quotennews

Am Vortag zählte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) viereinhalb Millionen Fernsehzuschauer. Am Dienstag fiel das Ergebnis niedriger aus.

Der Kölner Fernsehsender strahlte bereits 17 Staffeln vonaus. Am Dienstag kam die achte Folge der aktuellen Runde auf ein Millionenpublikum, allerdings konnte man den Wert vom Montag mit über viereinhalb Millionen Zuschauern nicht übertreffen. Dennoch: Die Folge, in der Hubert mit einem Weißwurst-Frühstück beeindrucken wollte, ließen sich 4,03 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Der Marktanteil lag bei fabelhaften 13,6 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 1,21 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf starke 15,5 Prozent. RTL übertrumpfte ProSieben in der Primetime.Das von Jan Hofer präsentierteerreichte im Anschluss 2,52 Millionen Fernsehzuschauer. Die Sendung, in der erneut um eine Corona-Impfpflicht gestritten wurde, erzielte einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,79 Millionen Zuschauer mit von der Partie, der Marktanteil in der Zielgruppe lag nun bei tollen 13,0 Prozent.Zwischen 22.35 und 23.15 Uhr setzte RTL auf. Unter anderem kommentierten die Kult-Bauern Uwe und Iris das Geschehen der Woche. 1,90 Millionen Zuschauer wollten die Verlängerung des Formates sehen, das auf einen Marktanteil von 10,1 Prozent kam. Bei den jungen Leuten wurden 0,54 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei mauen 10,6 Prozent.