3 Quotengeheimnisse

In der Nacht auf Mittwoch hatte VOX deutlich mehr Fernsehzuschauer als RTLZWEI. Beide Sender setzten auf Crime-Dokumentationen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte VOX mit seinen Crime-Dokus die Nase vorne. Die drei ausgestrahlten Episoden erreichten ab 00.40 Uhr 0,37, 0,26 und 0,18 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, sodass die Kölner Fernsehstation auf sagenhafte 7,2, 7,2 und 6,4 Prozent Marktanteil kam. Auch beim jungen Publikum lief es erfolgreich, denn 0,13, 0,09 und 0,08 Millionen führten zu 8,3, 8,4 und 11,8 Prozent Marktanteil. Übrigens: In der Nacht auf Dienstag kam eine Ausgabe sogar auf 23,1 Prozent bei den jungen Leuten.Auch die Kollegen in Grünwald programmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche True-Crime-Krimis. Ab kurz nach Mitternacht kam die Reihe auf 0,25, 023 und 0,18 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,8, 5,2 und 5,4 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 4,0, 5,9 und 6,1 Prozent Marktanteil ein. «Unsolved Mysteries» faszinierte zwischen 02.35 und 03.00 Uhr noch 7,8 Prozent der jungen Menschen.Die junge US-Serie überzeugt bei sixx nicht. Die am Montag ausgestrahlten Episoden wollten nur 0,19 und 0,20 Millionen Zuschauer sehen, sodass der Marktanteil mit 0,6 und 0,7 Prozent überschaubar blieb. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen verbuchte das Format 1,1 und 1,4 Prozent. Übrigens: Die Nachtwiederholungen sorgten für 2,1 und 2,5 Prozent bei den jungen Fernsehzuschauern.