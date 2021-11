Auch in diesem Jahr: Gysi und Schmidt mit Jahresrückblick kurz vor Weihnachten

TV-News

Beim Nachrichtensender ntv treffen sich der Politiker Gregor Gysi und Late-Night-Urgestein Harald Schmidt und diskutieren über die Themen des Jahres.

„Gregor Gysi und Harald Schmidt haben wieder reichlich Redebedarf“, heißt es in einer Ankündigung von Nachrichtensender ntv. Gemeint ist selbstverständlich der neuerliche Jahresrückblickmit Linken-Politiker Gregor Gysi und Late-Night-Urgestein Harald Schmidt. ntv hat nun den Termin bekannt gegeben, wann das Duo auf die Ereignisse der zurückliegenden zweiten Jahreshälfte blickt. Demnach geht der Talk am 23. Dezember um 23:30 Uhr auf Sendung. Der Rückblick findet erneut im Club „Bricks“ am Gendarmenmarkt in Berlin statt.In ihrer Jahresbilanz blicken Gregor Gysi und Harald Schmidt auf die wichtigsten politischen Ereignisse wie die Bundestagswahl und die Verhandlungen der Ampel-Parteien zurück. Dabei nehmen sich die beiden auch das Wahldesaster in Berlin vor. Weiter schauen sie auf den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, den Rückzug aus Afghanistan sowie die Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze. Dabei nehmen die beiden „kein Blatt vor den Mund“.Neben politischen Themen werden auch gesellschaftlich relevante Ereignisse besprochen, wie die Fußball-EM, die Olympischen Spiele und auch das Show-Comeback von «Wetten, dass…?». Auch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe werden zur Sprache kommen.Wiederholt wird die von probono produzierte Sendung am 25. Dezember um 19:10 Uhr, am 26. Dezember um 12:10 Uhr sowie am 28. Dezember um 17:10 Uhr. Zudem steht die Sendung auch auf RTL+ zum Abruf bereit.