Anthony Anderson kommt zu «Law & Order» zurück

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird wieder in seine Rolle des Hugh Dany schlüpfen.

Anthony Anderson kehrt für die mit Spannung erwartete 21. Staffel der NBC-Seriezurück und übernimmt seine Rolle als Detective Kevin Bernard für eine Staffel. Hugh Dancy wird als stellvertretender Staatsanwalt in die Neuauflage des Dick-Wolf-Franchise einsteigen.Dancy, der in der kommenden «Downtown Abbey»-Filmfortsetzung mitspielen wird, ist vor allem für seine Darstellung des Will Graham in der NBC-Serie «Hannibal» bekannt. Dancy spielte auch die Hauptrolle in dem Hulu-Kultdrama «The Path» neben Aaron Paul und Michelle Monaghan. Vor kurzem hat Dancy die Produktion von AppleTV+' kommendem «Roar» an der Seite von Nicole Kidman, Cynthia Erivo und Issa Rae abgeschlossen.Derzeit ist Anderson Hauptdarsteller und ausführender Produzent der äußerst beliebten und mehrfach preisgekrönten Familien-Sitcom «Black-ish», die seit sieben Staffeln auf ABC läuft.