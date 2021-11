«Washington Black» mit Ernstes Kingsley Jr besetzt

US-Fernsehen

Die Serie kommt von «This Is Us»-Star Sterling K. Brown.

Mit Hulu produziert der erfolgreiche Schauspieler Sterling K. Brown, bekannt aus der NBC-Serie «This Is Us», das neue Projekt. Ernest Kingsley Jr. und Iola Evans werden die Hauptrollen übernehmen, er verkörpert Washington "Wash" Black und Evans wird seine Geliebte Tanna Goff spielen.«Washington Black» ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Esi Edugyan. Die neunteilige Serie spielt im 19. Jahrhundert und folgt Wash, der von einer Zuckerplantage auf Barbados flieht, nachdem ein schockierender Tod sein Leben zu zerstören droht. Er wird der Schützling von Medwin Harris (Sterling K. Brown), einem schwarzen Flüchtling aus Nova Scotia, der de facto als Bürgermeister des schwarzen Halifax fungiert.Auf der Flucht vor seiner Vergangenheit und den Jägern, die ihm auf den Fersen sind, lernt er Tanna kennen, eine junge, wohlhabende Britin, die sich als Weiße ausgibt, aber insgeheim von einer melanesischen Mutter auf den Salomonen geboren wurde, was sie und ihren Vater zwang, von London nach Nova Scotia zu fliehen. Tannas Vater drängt sie zu einer arrangierten Ehe mit einem weißen Händler, um sie zu schützen, aber sie verliebt sich in Wash und beginnt sich zu fragen, wie ihr Leben mit ihm aussehen könnte.