Animationsautoren hoffen, Gehaltslücke schließen zu können

Wirtschaft

Noch immer werden Autoren von Live-Action-Serien deutlich besser bezahlt.

Die Animation Guild bereitet sich auf ihre Vertragsverhandlungen in der nächsten Woche vor. Die Animationsautoren hoffen auf eine deutliche Gehaltserhöhung als Teil ihrer neuen Vereinbarung mit den Studios. Animationsautoren sind in der International Alliance of Theatrical Stage Employees organisiert und werden seit langem deutlich schlechter bezahlt als ihre Kollegen aus dem Bereich Live-Action, die der Writers Guild of America angehören. Sie haben in den sozialen Medien eine Kampagne unter dem Hashtag #PayAnimationWriters gestartet und hoffen, durch eine Welle von Gewerkschaftsaktivismus in den Gesprächen mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers deutliche Fortschritte zu erzielen."Wir verdienen wirklich die Gleichstellung mit der WGA", sagte Mairghread Scott, die an den Zeichentrickserien «Guardians of the Galaxy» und «Transformers» mitgewirkt hat und Vorsitzende des Autorenausschusses der Gewerkschaft ist. "Es gibt keinen Unterschied in der Qualität und keinen Unterschied in der Schwierigkeit. Wir verdienen eine angemessene Bezahlung für Autoren, die die gleiche Arbeit machen.Animationsautoren verdienen mindestens 2.064 Dollar pro Woche, während die wöchentlichen Mindestlöhne der WGA zwischen 4.063 und 5.185 Dollar liegen. Diese Diskrepanz geht auf die Anfänge der gewerkschaftlichen Organisierung in Hollywood zurück, als das Schreiben von Animationsfilmen größtenteils von Storyboard-Künstlern übernommen wurde, die der Screen Cartoonists Guild angehörten.