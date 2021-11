Bibo und das Gelbe Wohnzimmer

Hingeschaut

Seit Montag ist Guido Maria Kretschmer mit seinem «Guidos Deko Queen» wieder im VOX-Programm zu sehen.

Wem das ganze Gebattle ums Kochen am Nachmittag zu langweilig ist, kann auf VOX nun wieder wochentags ab 16 Uhr schauen, wer die zu krönende Accessoire-Königin wird. Oder die Raumausstatterin der Woche. Guido Maria Kretschmer ist nach der erfolgreichen ersten Staffel wieder da und sucht werktags nachWer das Format nicht kennt: Fünf junge und gut aussehende Damen bekommen jeweils eine Aufgabe und sollen ihr Zuhause schöner machen. Los geht´s zum Start mit Karolina, 34, aus Ludwigshafen. Die gebürtige Polin und allein erziehende Mutter ist Hair- und Make Up-Artistin und sieht aus wie Angelina Jolie. „Tauche deinen Raum in eine trendige Farbwelt!", hat man ihr aufgetragen. Und schon geht´s los.Wie im Hotel in Kopenhagen sieht´s bei ihr aus, sagt der Meister, der den Ist-Zustand der zu sehr bebilderten, aber höchst sauber aufgeräumten Wohnung aus dem Studio kommentiert. Ein Filmteam zeigt, wie jemand lebt - und der Experte gibt seinen Senf dazu. Wenn man schon nicht beim eigenen Nachbarn ins Schlafzimmer schauen darf, dann doch wenigstens im Fernsehen bei ausgewählten Kandidaten.Aber bei Karolina muss zumindest ein Raum umgestaltet werden. Freund Marco, 42, hilft ihr dabei, die beiden sind noch nicht lange ein Paar. „Ton in Ton" - das Motto gilt diese Woche für alle Kandidatinnen. Also auch noch für Michelé, 33, Automobilkauffrau aus Berlin; Lotte, 39, Trauerrednerin aus München; Lea, 22, aus Rauenberg, Social Media Marketing Managerin; und für Janine, 39, Fotografin aus Weinheim. Die sind ab Dienstag dran.„Geil" findet Karolina das Motto. Und „mega". „Schwierige Aufgabe", sagt er. Und schon sind wir mittendrin. Ein Raumgestalter unterstützt als „Deko-Boy". Er bringt als Eyecatcher einen gelben Stoff-Knoten mit. Also lautet die Aufgabe: Einen Raum in Gelbtönen neu zu beleben. Von der ehemaligen Einrichtung dürfen auch ein paar Dinge bleiben... Doch die Zeit läuft. Es bleibt gerade mal eine Stunde zum Planen und Bestellen dessen, was denn zum Verändern gebraucht wird.Wer weiß, dass es das Format auch als Print-Magazin gibt, das 2022 als Wohn- und Lifestyle-Magazin mit zehn Heften pro Jahr sogar in Serie geht, der ahnt, wie groß anscheinend der Markt für so eine Thematik ist. Weil´s halt jeder gerne zuhause schönstmöglich hat.Karolina, ihr Freund und der „Deko-Boy" legen los. Am Tag zwei muss alles binnen acht Stunden über die Bühne gehen. Um möglichst das Preisgeld abzuräumen: 2.500 Euro winken als Prämie. Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer kommentiert das alles. Und leidet so manches Mal mit. Als das Paar beispielsweise bei den letzten Einkäufen das Geld zuhause vergisst. Der Countdown läuft dennoch...«Guidos Deko Queen» strengt ein bisschen an. Und lässt einen rätseln. Ob auch Millionen Leute zuschauen würden, wenn Otto Normalbürger sein Arbeitszimmer streicht? Das Bad fließt oder sich einen neuen Kühlschrank kauft? Und das alles in einem vorgegebenen Zeitlimit?! Und wer castet eigentlich die Kandidaten?Mit dem Fernsehteam durch den Mömax oder durch Ikea laufen - kann man damit Quote machen? Wer schaut eigentlich ab 16 Uhr überhaupt in diesen quadratischen Kasten? Und wo ist Richterin Barbara Salesch? Läuft irgendwo noch «Ruck Zuck»? Fragen über Fragen. Die gestellt werden dürfen, während bei Karolina das Wohnzimmer plötzlich anders ausschaut. Ziemlich Gelb jetzt. „Schaut klasse aus", sagt der große Vogel Bibo - und Guido Westerwelle nickt von oben. 10 Points!