«Adam sucht Eva» knackt die Million

Quotennews

Die Datingshow steigerte sich in der Zielgruppe um fast zwei Prozentpunkte.

Vergangene Woche kam das von RTLZWEI wiederbelebte Reality-TV-Formatgut aus den Startlöchern. Insgesamt interessierten sich 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für die nackten Tatsachen der teils prominenten Teilnehmer. Die Marktanteile lagen bei ordentlichen 3,1 Prozent bei allen und 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Für die zweite Folge schalteten am gestrigen Montag 1,07 Millionen ein. 0,58 Millionen davon stammten aus der werberelevanten Zielgruppe, was eine Steigerung von 170.000 Zuschauern bedeutet. Die Quotennadel wies gute 3,6 Prozent auf dem Gesamtmarkt und grandiose 7,8 Prozent bei den umworbenen 14- bis 49-Jährigen aus.Im Anschluss blieb es schlüpfrig, denn die Grünwalder Fernsehstation schickteüber den Äther. Die Datingshow, die im Doppelpack gesendet wurde, sieht vor, dass sich ein Pärchen zu einem Blind Date bis auf die Unterwäsche entkleidet in einem Bett einfindet. Die erste Ausgabe sahen 0,47 Millionen Zuschauer, die zweite ab 23:20 Uhr noch 0,32 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich bei annehmbaren 2,4 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe waren ordentliche 5,5 und 4,6 Prozent drin.Um 0:20 Uhr wurde der Abend der nackten Haut vonabgerundet. Darin beantworten Gynäkologin Dr. Sheila de Liz, Sex Coach Marie-Chantal Likoy und Urologe Dr. Volker Wittkamp intime Frage, „die alle haben, aber kaum jemand zu stellen traut“. Für die Antworten interessierten sich noch 0,25 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung in der Zielgruppe lag bei 4,2 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt schwang sich die Sendung zu tollen 4,2 Prozent auf – Bestwert für RTLZWEI an diesem Montag.