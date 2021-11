«Guidos Deko Queen» startet solide

Quotennews

An das Vorbildformat «Shopping Queen» reichte man quotentechnisch noch nicht heran.

Modeschöpfer und VOX-Sendergesicht Guido Maria Kretschmer ist unter die Innenarchitekten gegangen. Bereits im Frühjahr zeigte der Kölner Sender sechs Folgen vonam späten Samstagnachmittag, nun holte man die Sendung in die werktägliche Daytime und strahlte eine neue Folge um 16:00 Uhr aus. Das Konzept ähnelt Lead-In und Muttersendung «Shopping Queen», nur geht es statt um Mode eben um die Inneneinrichtung verschiedener Kandidaten, die ein Zimmer ihrer Wohnung nach einem bestimmten Motto umgestalten sollen. Den Auftakt am Montagnachmittag verfolgten 0,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Wie es am Ende bei Karolina aus Ludwigshafen aussah, wollten 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige erfahren.Die Marktanteile lagen bei ausbaufähigen 3,6 Prozent bei allen und ordentlichen 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Damit schnitt die neue Ausgabe etwas besser ab als die ersten sechs Samstagsfolgen, die zwischen März und April gesendet wurden. Damals verbuchte VOX im Schnitt 0,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und Einschaltquoten von 3,6 und 5,9 Prozent. Im Frühjahr war jedoch ein klarer Abwärtstrend zu erkennen. Zum Ende hin generierte «Guidos Deko Queen» nur 4,1 Prozent bei den Umworbenen.Auch den Sendeplatz um 15:00 Uhr belegte Kretschmer. Wie üblich standauf dem Programm, das seit Jahren versendete Programm erreichte diesmal ebenfalls 0,42 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren schalteten 0,18 Millionen, was starke 9,5 Prozent des Zielgruppenmarktes belegte. Im Nachgang an «Guidos Deko Queen» sorgtefür eine Reichweite von 0,81 Millionen, wovon 0,25 Millionen junge Zuseher waren. Die Marktanteile bewegten sich nun bei ordentlichen 5,4 Prozent insgesamt und guten 8,5 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern.