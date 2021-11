Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Hot oder Schrott» bei VOX? Punktete «Bauer sucht Frau» bei RTL?

Auch in dieser Woche liefenunderfolgreich. 4,27 sowie 4,40 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten für 13,9 respektive 14,8 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 7,4 und 7,5 Prozent auf der Uhr. Mitunderzielte Das Erste danach 2,76 sowie 2,40 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 10,4 und 11,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden dann 5,3 sowie 8,3 Prozent erzielt.Das ZDF zeigteund, die Info-Sendungen erzielten 2,39 und 2,23 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 7,8 und 7,5 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den jungen Menschen standen 6,8 und 7,5 Prozent auf dem Papier. Daswurde von 3,41 Millionen Zuschauern verfolgt, die zu 12,8 Prozent Marktanteil führten. 12,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren.lockte 4,03 Millionen Zuschauer an, danach blieben noch 2,52 Millionen Menschen beidran. Bei den Umworbenen fuhr man 15,5 sowie 13,0 Prozent Marktanteil ein.brachte Sat.1 0,83 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent in der Zielgruppe,holte im Anschluss 0,61 Millionen und 5,3 Prozent. Bei ProSieben gab eszu sehen, das von 1,59 Millionen Menschen konsumiert wurde. In der Zielgruppe fuhr man 16,5 Prozent Marktanteil ein.Zwei Folgenbescherten VOX 0,85 und 0,73 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe erzielte man 4,7 und 5,2 Prozent. Auch RTLZWEI setzte auf einen Doppelpack:unterhielt 0,65 sowie 0,53 Millionen, die Marktanteile lagen bei 4,2 und 5,2 Prozent. Der Sender Kabel Eins verbuchte mit1,08 Millionen Zuschauer, sodass man auf erfreuliche 5,5 Prozent Marktanteil kam.