Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten diesmal «Bauer sucht Frau»? Konnte «Adam sucht Eva» in der Zielgruppe punkten? Wie lief es für «Hart aber fair» in dieser Woche?

Das Erste setzte zu Beginn der Primetime auf die Naturdokuund begeisterte damit 2,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon eine halbe Million aus der jüngeren Zuschauergruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 8,7 Prozent insgesamt und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.und dieverfolgten anschließend 3,15 und 3,44 Millionen Zuschauer, was die Sehbeteiligung auf 11,0 und 15,6 Prozent ansteigen ließ. Bei den Jüngeren stieg die Quote auf 7,1 und 13,9 Prozent. Klarer Sieger an diesem Abend wurde das ZDF mit. Den Film wollten 5,90 Millionen Zuschauer sehen, was 19,5 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Bei den jungen Sehern waren mit 0,63 Millionen 8,2 Prozent drin. Vomließen sich anschließend noch 4,31 Millionen informieren, was 15,9 Prozent entsprach.sahen ab 22:15 Uhr noch 2,65 Millionen. Es stand ein Marktanteil von 14,7 Prozent zu Buche. Bei den Jüngeren ging es von 9,5 auf 4,9 Prozent bergab.Sehr gut lief es auch für RTL und, das 4,51 Millionen ab Dreijährige verfolgten. 1,39 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Die Marktanteile beliefen sich auf grandiose 15,2 und 18,3 Prozent. Auchprofitierte vom starken Vorlauf, die Nachrichtensendung verbuchte 2,89 Millionen Zuschauer und Sehbeteiligungen von 12,5 Prozent bei allen und 16,6 Prozent bei den Umworbenen. RTLZWEI darf sich über 1,07 Millionen Zuschauer freuen. Der Grünwalder Sender verbuchte mit7,8 Prozent bei den Werberelevanten. VOX kam mitauf ein 0,98-millionenköpfiges Publikum, was 5,7 Prozent des Zielgruppenmarktes ausmachte.Sat.1 setzte auf einen Rankingshow-Doppelpack,undwollten sich 0,78 und 0,58 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Marktanteile bewegten sich bei allen bei 2,7 und 3,6 Prozent, in der Zielgruppe wurden 5,3 und 6,7 Prozent ausgewiesen. ProSieben baute auf die üblichen Sitcoms.verfolgten 0,93 und 0,81 Millionen, während0,68 und 0,69 Millionen sehen wollten. Die Marktanteile nahmen kontinuierlich ab, von 8,5 Prozent ging es runter auf 7,5 und 6,4 Prozent. Die zweite «Simpsons»-Folge verbuchte dann noch 6,7 Prozent. Der-Doppelpack lag bei 5,6 und 6,8 Prozent. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,49 und 0,52 Millionen. Kabel Eins versendete währenddessenund ergatterte 1,11 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 3,9 und 6,5 Prozent.