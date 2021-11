Sohn von Dominic West spielt Prinz William

England

Die Verantwortlichen von «The Crown» haben ein weiteres Mitglied der Königsfamilie gecastet.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete, haben die Produzenten vonden Newcomer Senan West als Prinz William verpflichtet. Der 13-Jährige ist der Nachwuchs von Dominic West. Elizabeth Debicki («Tenet») wird seine Mutter, Diana, Prinzessin von Wales, spielen und damit Emma Corrin ersetzen.Variety hat erfahren, dass Senan als etwas älterer Prinz William gecastet wurde, um ihn zu porträtieren, wie er beginnt, zu einem jungen Mann zu reifen. Er wird sein Debüt auf dem Bildschirm in den letzten Episoden der Staffel geben. William war 1997 gerade 15 Jahre alt geworden, als Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris an der Seite ihres Freundes Dodi Al Fayed starb. Wie im September bekannt wurde, wird Al Fayed in der Serie von Khalid Abdalla («The Kite Runner») verkörpert.Die Produzenten von «The Crown» haben sich zwar nicht dazu geäußert, ob Dianas Tod in der Serie gezeigt wird, aber die Besetzung deutet darauf hin, dass die Zuschauer auf jeden Fall die Ereignisse vor und möglicherweise nach dem Absturz sehen werden.