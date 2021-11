3 Quotengeheime: 3 Alt-Stars

3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche stand unter anderem König Fußball im Mittelpunkt.

Sechs Spiele der U21-Nationalmannschaft strahlte ProSieben Maxx in diesem Herbst aus. Am Dienstag übertrug der Unterhaltungssender die Partie Deutschland – San Marino, die die Elf um Jonathan Burkardt mit 4:0 gewann. Somit befindet sich Deutschland mit Israel auf Platz eins der Gruppe B der UEFA European Under-21-Championsship-Qualifikation. Um 18.15 und 19.15 Uhr verbuchten die zwei Halbzweiten 0,27 und 0,28 Millionen Zuschauer und sorgten für gute 1,3 und 1,1 Prozent. Doch nur 30.000 und 40.000 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Sender enttäuschte mit nur jeweils 0,6 Prozent Marktanteil.Der Fernsehsender Nitro wiederholt seit Wochen die Serie, die in den Vereinigten Staaten von Amerika nur im Lokalfernsehen lief. Am Montag schlugen sich die zwei Folgen, die zwischen 12.45 und 14.15 Uhr liefen, super. 0,23 und 0,33 Millionen Zuschauer verfolgten die Drama-Serie, die in San Diego gedreht wurde. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,9 und 3,6 Prozent. Doch auch hier waren die meisten Menschen über 50 Jahre alt: 0,03 und 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden ertappt, die Marktanteile lagen mit 2,2 und 2,9 Prozent aber im grünen Bereich.Am Sonntag setzte die Mainzer Fernsehstation zwischen 12.10 und 15.40 Uhr auf dreieinhalb Stunden Horst Lichter. Zunächst verbuchten die Lieblingsstücke 1,97 Millionen Zuschauer, dann kamen die Händlerstücke auf 2,68 Millionen Zuschauer und die Sammlerstückte sorgten für 2,34 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich beim ZDF auf 15,8, 19,5 und 16,2 Prozent. Auch bei den jungen Menschen schlug man sich mit 8,2, 6,4 und 5,1 Prozent recht gut. Aber halt: Der überwiegende Teil der Zuschauer waren über 50-Jährige. Zu den jungen Leuten gehörten nur 0,18, 0,26 und 0,21 Millionen.