Diese Promis machen bei «Let the music play» mit

TV-News

Unter anderem soll Gil Ofarim möglichst viele Songs erraten.

Im September kündigte Sat.1 bereits eine Promi-Ausgabe der Vorabend-Sendungan, um laut Senderchef Daniel Rosenmann die Zuschauer „zu einem beschwingten Start ins Wochenende“ einzuladen. Am kommenden Freitag, 19. November, ist es soweit, um 20:15 Uhr gehtan den Start. Sat.1 nannte nun die prominenten Teilnehmer, die Song in teils sehr verzerrten Versionen erraten müssen.Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann bildet zusammen mit Schauspieler und Sänger Tom Beck ein Rate-Duo. Förderpreis-Trägerin und Moderatorin Aminata Belli verbündet sich mit Schlagersänger Patrick Lindner, Sänger und Schauspieler Bürger Lars Dietrich tut sich mit Oli.P zusammen und «The Voice Kids»-Moderatorin Melissa Khalaj tritt gemeinsam mit Rocker Gil Ofarim an. Die vier Rate-Duos spielen um bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck.Wie in den regulären Vorabend-Sendungen moderiert Amiaz Habtu die zweieinhalbstündige Show. Die Musik kommt von Studio-Band „Wolf & The Gang“ um „heavytones“-Chef Wolfgang Dalheimer.Zuletzt waren Wiederholungen des Hit-Quiz am späten Sonntagabend nach «The Voice of Germany» zu sehen. Die Show fuhr teilweise bis zu 8,8 Prozent in der Zielgruppe ein, in den vergangenen Wochen blieb man allerding deutlich unter dem Senderschnitt zurück.