Wegen Impfung: Rockmond Dunbar verlässt «9-1-1»

Der bekannte Schauspieler will sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Bereits seit der ersten Folge gehört der Schauspieler Rockmond Dunbar zum Ensemble der Serie. Er spielte auch in der finalen Staffel von «The Mentalist» mit. Nun könnte die Schauspielerei für Dunbar schwer werden, denn er möchte sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen. Aus diesem Grund wird seine Figur, Michael Grant, aus der Serie geschrieben.Die von 20th Television produzierte Serie verlangt nun, dass die Schauspieler geimpft werden. Dunbar beantragte eine religiöse und medizinische Ausnahmegenehmigung, die ihm jedoch verweigert wurde. Fox und 20th Television bestätigten sein Ausscheiden, worüber der Social-Media-Account der Serie gestern Abend twitterte."Ich habe religiöse und medizinische Vorkehrungen gemäß dem Gesetz beantragt und wurde leider von meinem Arbeitgeber abgelehnt", sagte Dunbar in einer Erklärung. "Meine aufrichtigen Überzeugungen und meine private Krankengeschichte sind sehr intime und persönliche Aspekte meines Lebens, die ich nicht öffentlich diskutiere und mit denen ich jetzt auch nicht anfangen möchte. Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft als Schauspieler tätig, aber meine größte Rolle ist die des Ehemanns und Vaters unserer vier kleinen Kinder. Als ein Mann, der im Glauben lebt, freue ich mich auf das, was die Zukunft bringt. Ich habe die letzten fünf Staffeln mit dieser wunderbaren Besetzung und Crew genossen und werde die Zeit, die ich mit dieser Serie verbringen durfte, in Ehren halten und wünsche allen Beteiligten nur das Beste.""Wir nehmen die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Mitarbeiter sehr ernst und haben ein obligatorisches Impfbestätigungsverfahren für diejenigen eingeführt, die in Zone A bei unseren Produktionen arbeiten", so 20th Television in einer Erklärung. "Um einen sicheren Arbeitsplatz für alle zu gewährleisten, werden Mitarbeiter der Zone A, die ihren Impfstatus nicht bestätigen und die Kriterien für eine Befreiung nicht erfüllen, nicht zur Arbeit zugelassen.“