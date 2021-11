«WIR»: Staffel zwei folgt im Januar

TV-News

In der ZDFmediathek wird die Serie über einen Freundeskreis in den Dreißigern nahtlos fortgesetzt. ZDFneo zeigt die Serie im neuen Jahr an nur zwei Terminen.

Als im Juni dieses Jahres ZDFneo die Serie «WIR» ► bestellte, hatte der Sender direkt auch eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, die zwischen Ende August und Ende Oktober produziert wurde. Während von der ersten Runde aktuell immer freitags um 10:00 Uhr eine neue Folge erscheint, hat der Mainzer Sender bereits angekündigt, wann es die zweite Staffel zu sehen geben wird. Die ebenfalls zwölf Episoden umfassende neue Season schließt nahtlos an und bleibt dem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus treu. Sie geht ab dem 3. Dezember in der ZDFmediathek an den Start und damit noch vor der linearen ZDFneo-Ausstrahlung der ersten Staffel, deren letzten vier Folgen in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember ab Mitternacht ausgestrahlt werden.ZDFneo zeigt die zweite Staffel ebenfalls im linearen Programm. Die ersten sieben Episoden werden am Freitag, 7. Januar 2022, ab 23.35 Uhr ausgestrahlt, am Freitag, 11. Februar 2022, ab 23.25 Uhr werden die restlichen fünf Folgen versendet, die sich vor allem um Emre (Erol Afsin) drehen. Neu zum Cast stößt Bineta Hansen, die die impulsive Feuerwehrfrau Katha verkörpert. Neben Afsin sind erneut Natalia Rudziewicz, Malick Bauer, Katharina Nesytowa, Eva Maria Jost, Lorris André Blazejewski und Le-Thanh Ho zu sehen.Die Drehbücher der zweiten Staffel stammen von Gesa Scheibner, Julia Penner, Silvia Overath, Christian Brecht, Jonas Zimmermann und Cihan Acar. Axel Ranisch, Ozan Mermer und Luzie Loose teilen sich die Regiearbeit. Für die Produktion ist Studi Zentral verantwortlich. Als Produzenten fungieren Lasse Scharpen und Lucas Schmidt. Maren Schmitt ist Producerin.