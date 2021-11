Maue Rückkehr von «Hot oder Schrott»

Quotennews

Im Sommer konnte die Produktion tolle Werte verbuchen. Die Wiederholungen in den vergangenen Wochen performten nur mau. Jetzt waren auch nur akzeptable Werte möglich.

In den vergangenen Wochen tat sich die VOX-Allzweckwaffe schwer, die Reruns vonfunktionierten am Sonntagvorabend nicht. Allerdings lief das Format zwischen 3. August und 7. September hervorragend in der VOX-Primetime. Nach einer kurzen Unterbrechung mit Specials und «Gewissensbisse» sowie «Besonders verliebt» ist die Sendung wieder on Air.1,09 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten unter anderem Steffi und Roland sowie Nicole und Detlef, die eine Hula-Hoop-Reifen-Innovation zum Testen bekamen. Der Hersteller des Reifens verspricht, dass man bei regelmäßiger Anwendung in kürzester Zeit 800 Kalorien verbrennt. Diese Aktion führte zu einem Marktanteil von 3,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 0,47 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei überschaubaren 6,4 Prozent.Um 22.15 und 23.20 Uhr strahlte VOX noch jeweils eine weitere Ausgabe vonaus. Die Ausgaben aus dem Jahr 2020 und 2019 erreichte 0,89 und 0,58 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 4,7 sowie 5,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,35 sowie 0,22 Millionen ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 6,8 und 7,2 Prozent.