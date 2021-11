RTLup und VOXup ergänzen HD+-Portfolio

Vermischtes

Damit wächst das HD-Angebot von Astra Deutschland von 24 auf 26 Sender.

RTL Deutschland erweitert sein HD-Portfolio beim Anbieter HD+. Mit RTLup und VOXup erweitert sich das Angebot um zwei Sender von 24 auf 26 private HD-Sender. Damit lassen sich die Programme nun in bester Bildqualität abrufen. RTLplus wurde kürzlich aufgrund der Namensänderung des Streamingdienstes von TVNow in RTL+ in RTLup umbenannt.„RTLup HD und VOXup HD sind für das HD+ Sender-Paket nicht einfach nur Ergänzungen“, sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer von ASTRA Deutschland. „Die beiden neuen HD-Sender sind mit ihrem breiten Programmangebot für das ohnehin schon starke HD+ Sender-Paket vielmehr ein weiteres Upgrade. HD+ wird durch das Angebot von VOXup und RTLup in HD für viele Zuschauer:innen noch attraktiver.“Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland, ergänz: „RTLup und VOXup erfreuen sich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern großer Beliebtheit. Wir freuen uns daher sehr, die attraktiven Senderangebote nun über HD+ auch in brillanter HD-Qualität anbieten zu können.“