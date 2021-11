Adele-Special holte 9,9 Millionen Zuschauer

US-Quoten

Der Sender CBS fuhr mit seinem Magazin «60 Minutes» über zwölfeinhalb Millionen Zuschauer ein.

Das US-Network CBS setzte am Sonntagabend auf das Fernsehspecial. Die mehrstündige Sendung mit der britischen Sängerin Adele kam auf 9,92 Millionen Zuschauer und war somit das erfolgreichste Unterhaltungsspecial seit der Oscar-Verleihung vor sieben Monaten. Bei den jungen Menschen wurde ein Rating von 1,5 Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Allerdings kam das TV-Special nicht gegen «60 Minutes» und König Football an.Bereits zwischen 19.30 und 20.30 Uhr verfolgten 12,52 Millionen Fernsehzuschauer das Nachrichtenmagazin, das unter anderem einen Bericht über die Entstehung des Beatles-Songs „Let It Be“ beinhalte. Auch ein Bericht über die angeschlagenen Lieferketten in den Vereinigten Staaten von Amerika waren Teil der Sendung.13,50 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten unterdessen bei NBC die Football-Partie Kansas City Chiefs gegen Oakland Raiders. Das Vorprogramm war noch einen Tick erfolgreicher, denn es waren 19,05 Millionen Zuschauer dabei.