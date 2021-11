«Gentefied»-Schöpferin geht zu 20th Television

US-Fernsehen

Das Disney-Studio nimmt Linda Yvette Chávez unter Vertrag.

Linda Yvette Chávez, Co-Schöpferin, Co-Showrunnerin, Regisseurin und ausführende Produzentin von «Gentefied», hat einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit 20th Television unterzeichnet, um ihre eigenen Dramen und Komödien zu entwickeln und andere Autoren für alle Plattformen zu betreuen."Linda ist eine herausragende Autorin mit einer spektakulären Stimme, und ihre Serie «Gentefied» ist ebenso witzig wie kraftvoll", sagte Karey Burke, Präsidentin von 20th Television, in einer Erklärung zur Bekanntgabe des Vertrags. "Sie ist unglaublich vielseitig und teilt unsere Leidenschaft für furchtloses, inklusives Storytelling - und obendrein ist sie auch noch ein fantastischer Mensch. Carolyn und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie in dieses Studio zu holen, und wir sind froh, dass sie zugesagt hat.""Ein Blick auf die Schöpferinnen und Schöpfer, die Karey Burke, Carolyn Cassidy und ihre Teams bei 20th Television aufbauen, genügt, um ein Studio zu erkennen, das in eine bessere Zukunft für die Repräsentation in den Medien investiert", so Chávez weiter. "Ich bin begeistert, dass ich Teil dieser Familie sein darf und diese mutige Xicana-Stimme dem legendären Fernsehkanon von 20th Television hinzufügen kann. Wir werden ein paar bombenstarke Shows zusammen machen und die großartige Vielfalt an Geschichten präsentieren, die in unseren BIPOC-Communities existieren. Mit ihnen als meinen Verfechtern weiß ich, dass es nichts gibt, was wir nicht erreichen können. Hollywood ist noch nicht so weit!"