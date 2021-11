Die nackten Zahlen zum «Adam sucht Eva»-Start

Quotennews

Die erste Folge der Kuppelshow seit 2018 sorgte bei RTLZWEI für ansprechende Quoten.

Drei Jahre lang lag die Datingshowim Archiv von RTL . Seit Montag ist das einstige Erfolgsformat, das beim Kölner Sender am späten Abend einst bis zu 19,3 Prozent verzeichnete, bei RTLZWEI im Programm. Insgesamt 16 Singles treffen sich in den kommenden Wochen gänzlich unbekleidet unter der Sonne Griechenlands und versuchen herauszufinden, ob der richtige Partner dabei ist.Den Auftakt verfolgten ab 20:15 Uhr 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von ordentlichen 3,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sorgten 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige für eine Einschaltquote von guten 5,9 Prozent. Werte, über die sich die Programmverantwortlichen sicher freuen werden, dennoch dürfte die Erwartung noch ein wenig höher gewesen sein.Während es am Abend gut lief, machte einmal mehr das Programm am späten Nachmittag Probleme. In der vergangenen Woche setzte es fürgleich dreimal weniger als zwei Prozent in der werberelevanten Zuschauerschaft. Diesmal standen 1,7 Prozent zu Buche. Insgesamt schalteten ab 17:00 Uhr 0,16 Millionen Zuschauer ein, was eine Sehbeteiligung von einem Prozent entsprach. Die anschließenden Soapsundverzeichneten anschließend 0,28 und 0,47 Millionen Seher. Die Marktanteile in der Zielgruppe stiegen auf 3,7 und 4,0 Prozent, blieben damit aber weiterhin unterhalb des Senderschnitts.