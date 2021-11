Muppets lassen JI-Young einziehen

US-Fernsehen

In der «Sesamstraße» ist nun eine asiatisch-amerikanische Puppe dabei.

Dieschreibt Geschichte, indem sie ihren ersten asiatisch-amerikanischen Muppet vorstellt. Am Montag begrüßte die beliebte Kindersendung Ji-Young, eine siebenjährige koreanische Amerikanerin, in ihrer Puppenfamilie. Die Puppenspielerin Kathleen Kim vom Sesame Workshop spielt die historische Figur."Die Mission von Sesame Workshop ist es, Kindern zu helfen, klüger, stärker und freundlicher zu werden. Heute halten wir diese Mission aufrecht, indem wir Kinder und Familien aller Rassen, Ethnien und Kulturen dazu befähigen, ihre einzigartige Identität zu schätzen", sagte Kay Wilson Stallings, Executive Vice President of Creative and Production bei Sesame Workshop. „«See Us Coming Together: A Sesame Street Special» führt das stolze Erbe der Sesamstraße mit einer fesselnden Geschichte fort, die zu Empathie und Akzeptanz ermutigt und die asiatischen und pazifischen Gemeinschaften stärkt. Mit der großzügigen Unterstützung der Asian American Foundation, der Ford Foundation und P&G/Pampers sind wir stolz, dieses Special zum Leben zu erwecken."Anti-asiatischer Rassismus hat vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie zugenommen, und das «Sesamstraßen»-Special möchte Familien die Gelegenheit geben, über Rassenfragen zu sprechen. In dem Special wird Ji-Young aus dem Off gesagt, sie solle "nach Hause gehen", und sie sucht vertraute Erwachsene und Freunde auf, die ihr versichern, dass sie genau dort ist, wo sie hingehört.