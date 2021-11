«Die Herzblut-Aufgabe» verabschiedet sich mit Tiefstwert

TV-News

Seit Mitte Oktober arbeiten sechs Promis in Pflegeberufen, das Format wusste allerdings nur zu Beginn zu überzeugen.

Sat.1 hat Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Patrick Lindner, Faisal Kawusi, Lilly Becker und Jorge González vier Wochen lang im Rahmen der Sendungin Pflegeberufe geschickt, um aufzuzeigen, wie herausfordernd Pflege-Berufe wirklich sind. Herausgekommen sind fünf Episoden, in denen die sechs Prominenten unter Anleitung von Krankenpflegern lernten, selbst kleinere Aufgaben am Patienten durchzuführen, wie Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen oder Patienten waschen. Am Montag endete das Experiment vor 0,94 Millionen Zuschauern ab drei Jahren – nie sahen weniger Menschen zu.Damit unterbot man den bisherigen Tiefstwert von vor zwei Wochen, als 1,01 Millionen Zuschauer zusahen. Zuvor waren bis zu 1,63 Millionen Zuschauer möglich. In den ersten beiden Wochen wurden Marktanteile in der Zielgruppe von 9,9 und 10,9 Prozent gemessen. Diesmal waren nur 5,5 Prozent möglich, somit das Niveau von Ausgabe drei. Damals landete das Ergebnis bei 5,4 Prozent. Insgesamt markierte «Die Herzblut-Aufgabe» diesmal 3,7 Prozent Sehbeteiligung. Die Reichweite in der Zielgruppe lag bei 0,34 Millionen – ebenfalls Negativrekord. Ein durchschlagender Erfolg ist die Sendung aus dem Hause Endemol Shine Germany nicht.Am Vorabend machte auch dasweiter Probleme, landete aber immerhin zweimal über der Vier-Prozent-Marke, selbst das war in den vergangenen Wochen nicht immer Standard. Die von Ruth Moschner moderierte Quizshow lief einmal mehr im Doppelpack ab 18:00 Uhr, sorgte aber nur für 0,58 und 0,67 Millionen Zuschauer, was überschaubare 2,8 und 2,7 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe wurden mit 0,18 und 0,21 Millionen Umworbenen Marktanteile von 4,8 und 4,2 Prozent erreicht.