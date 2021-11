Primetime-Check

Wie viele Zuschauer verfolgten den ZDF-Film «Die Welt steht still»? Konnte «Bauer sucht Frau» auf dem Quotenmarkt überzeugen? Wie viele Menschen ließen sich vom «ARD extra» informieren?

Das Erste startete mit einem neuerlichenin die Primetime, im Anschluss an die 20-minütige Sendung schob man direkthinterher. Die beiden Sendungen verfolgten 3,43 und 3,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 1,01 und 0,80 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt lagen bei 11,5 und 12,7 Prozent, bei den Jüngeren wurden 14,2 und 11,2 Prozent ausgewiesen. Die anschließende Dokubehielt ab kurz vor 22:00 Uhr 2,04 Millionen Interessierte. Die Marktanteile brachen auf 8,4 und 4,6 Prozent ein.Das ZDF überzeugte um 20:15 Uhr 4,63 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Der Filmgenerierte einen Marktanteil von 15,6 Prozent. Bei den Jüngeren waren mit 0,49 Millionen 6,9 Prozent Sehbeteiligung möglich. Dasinformierte im Anschluss 4,78 Millionen Interessierte Die Einschaltquoten kletterten auf 18,2 und 9,6 Prozent.Bei RTL suchten die Bauern neue Frauen, was 4,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sich nicht entgehen ließen. In der Zielgruppe kam der Kölner Sender auf eine Reichweite von 1,21 Millionen, was grandiose 17,4 Prozent dieses Marktes belegte. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei tollen 14,2 Prozent. VOX setzt aufund verzeichnete ein 0,94-millionenköpfiges Publikum, was einem Marktanteil von 3,7 Prozent entsprach. In der Zielgruppe wurden 0,37 Millionen und 5,9 Prozent ausgewiesen.überzeugte 0,90 Millionen von RTLZWEI. Die Einschaltquoten lagen bei 3,1 Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den Umworbenen.Während Kabel Eins mit1,03 Millionen Zuschauer anlockte und Marktanteile von 3,7 beziehungsweise 6,3 Prozent generierte, schalteten Sat.1 undlediglich 0,94 Millionen ein. Beim Bällchensender kamen damit Quoten von 3,7 und 5,5 Prozent zu Stande. ProSieben strahlte je zwei Folgen seiner Sitcom-Palette aus.wollten 0,78 und 0,74 Millionen sehen, was Zielgruppenanteilen von 7,1 und 7,4 Prozent entsprachen.kamen mit 0,51 und 0,53 Millionen Zuschauern noch auf 5,5 und 5,9 Prozent, die anschließende-Doppelfolge heimste Reichweiten von 0,43 und 0,33 Millionen ein. Die Marktanteile stiegen leicht auf 6,2 und 6,1 Prozent.