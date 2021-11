RTL adaptiert australisches «Buying Blind»

TV-News

Das Original lief vor zwei Jahren bereits bei sixx. Nun hat RTL eine Adaption des Formats produziert.

Würden Sie ein Haus kaufen, ohne es jemals gesehen zu haben? Die Antwort lautet vermutlich nein, doch genau das ist die Prämisse der neuen RTL-Sendung, die der Kölner Sender ab dem 14. Dezember dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlt. Darin legen die Teilnehmer ihre Ersparnisse in die Hände eines Maklers, einer Interior Designerin und eines Bauexperten, die eine Immobilie aussuchen und renovieren. Die Kandidaten müssen lediglich ihre Unterschrift beim Notar leisten. Zu sehen bekommen sie ihr Haus erst am Ende, wenn es kein „Zurück“ mehr gibt. Bei den Experten handelt es sich um Anne Brehm, Simon Meinberg und Michel Sawall, der aus dem Kabel-Eins-Format «Traumhaus oder raus?» bekannt ist.Die RTL-Sendung basiert auf dem gleichnamigen australischen Original aus dem Jahr 2018, das von Endemol Shine Australia und Red Arrow International produziert wurde. sixx brachte es vor zwei Jahren nach Deutschland und zeigte die insgesamt sechs Folgen im Februar und März. Die Quoten fielen damals durchwachsen aus. Sie bewegten sich in der Zielgruppe zwischen ernüchternden 0,9 Prozent und für sixx-Verhältnissen guten 2,2 Prozent.Im Anschluss an «Buying Blind» meldet sich wie üblich «RTL Direkt». Ab 22:35 Uhr hat RTL einangekündigt, das bereits im August ausgestrahlt wurde und sich einmal mehr um die berüchtigte Familie Ritter dreht. Unter dem Titel „Ein Leben zwischen Gewalt, Alkohol und Rechtsextremismus“ blickt die Sendung auf die Familie und wie es ihr nach Karin Ritters Tod – sie verstarb im Februar dieses Jahres – ergeht.