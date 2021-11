Sat.1 und ProSieben nehmen «Corona. Spezial» ins Programm

TV-News

Anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz zeigen erstmals beide Sender am Donnerstag um 20:15 Uhr parallel eine Sondersendung.

Täglich erreicht der Corona-Inzidenzwert in Deutschland einen neuen Höchststand, der die Bevölkerung und die Politik verunsichert. Neue Maßnahmen werden jeden Tag aufs Neue diskutiert, erst gestern haben die Ampel-Koalitionäre ihren Fahrplan abgesteckt, um das Virus einzudämmen. Am Donnerstag tagt eine neuerliche Ministerpräsidentenkonferenz, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Anlässlich des Treffens haben die beiden Sender Sat.1 und ProSieben für den Donnerstagabend um 20:15 Uhr eine Live-Sondersendung angekündigt.Inmelden sich «ZOL»-Moderatorin Linda Zervakis und «akte.»-Moderatorin Claudia von Brauchitsch live aus dem Studio, um über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu informieren. Das Duo blickt außerdem auf Anti-Corona-Maßnahmen anderer Länder und beleuchten daraus zuziehende Erkenntnisse. Die Live-Sendung wird voraussichtlich 15 Minuten dauern,in Sat.1 undverschieben sich entsprechend.„Besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen. Die Gespräche und Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag haben eine solch große Bedeutung für unser Land, dass wir mit der Info-Sendung «Corona. Spezial» zum ersten Mal eine gemeinsame Sonderprogrammierung in Sat.1 und auf ProSieben haben. Wir wollen möglichst viele Zuschauer:innen informieren“, erklärt Daniel Rosemann, der für beide Sender verantwortlich ist.