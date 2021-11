Auch VOX widmet sich Helene Fischer

TV-News

Im Dezember zeigt VOX die nach eigenen Angaben „bislang größte Dokumentation über Helene Fischer“. Die Sängerin spricht darin unter anderem mit Janin Ullmann.

Seit einem Monat ist das neue Album „Rausch" von Helene Fischer im Handel erhältlich, seitdem rührt die Sängerin kräftig die Werbetrommel. Sowohl das ZDF als auch Sat.1 gaben sich als Promo-Flächen her, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Die ZDF-Sendung «Im Rausch der Sinne» verfolgten am Samstagabend kurz nach dem Erscheinen der neuen Platte nur 2,81 Millionen Zuschauer, was ausbaufähige Marktanteile von 10,6 Prozent bei allen und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zur Folge hatte. Leicht überdurchschnittlich fiel das Ergebnis für Sat.1 am vergangenen Freitag aus. «Ein Abend im Rausch» lockte 1,99 Millionen zum Bällchensender, die Quoten lagen bei 7,2 beziehungsweise 8,7 Prozent.Nun hat eine dritte TV-Station eine Sendung mit Helene Fischer angekündigt. Der Kölner Sender VOX hat für Samstag, den 11. Dezember, um 20:15 Uhr die Dokumentationangekündigt und verspricht „die bislang größte Dokumentation" über die gelernte Musical-Sängerin.Teil der Dokumentationen sind Wortbeiträge verschiedener Prominenter, wie Barbara Schöneberger, Bülent Ceylan und Mark Forster, die ihre persönlichen Begegnungen mit Helene Fischer schildern. Die Sängerin gibt zudem exklusive und private Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeit. Außerdem gibt sie Janin Ullmann ein „sehr intimes Interview", wie es in der Programmankündigung heißt. Produziert wird die Doku von Bildergarten Entertainment.