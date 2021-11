Schnellschuss mit Mario Novembre: Joyn startet Personality-Doku

Vermischtes

Erst vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten zu «Mario Novembre – Auch das noch!» begonnen, am Samstag soll die Show bereits beim Streamingdienst ihre Premiere feiern.

http://www.quotenmeter.de/pics/joyn/logo/joyn_logo.jpgDas Produktionshaus Pantaflix Studios hat für den kommenden Samstag, 20. November, den Start eines neuen Personality-Doku-Formats mit Influencer Mario Novembre angekündigt, das auf den Titelhört. Erst in der vergangenen Woche hätten die Dreharbeiten „unter Einhaltung höchster COVID-19-bedingter Gesundheits- und Hygiene-Standards“ begonnen, wie man mitteilte. Die im wöchentlichen Rhythmus erscheinende Sendung werde kostenlos zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu der Veröffentlichung als Joyn Original können die Zuschauer die Episoden jeweils 14 Tage später auf dem neuen YouTube-Channel von Pantaflix Studios ansehen.„Endlich ist es so weit und die erste Folge von «Mario Novembre – Auch das noch!» geht an den Start. Parallel hierzu launchen wir unseren Pantaflix Studios YouTube-Kanal. Wir feiern also gleich zwei Premieren mit Mario und sind sehr stolz“, erklärt Sebastian Lang, Geschäftsführer von Pantaflix Studios und Manager von Mario Novembre. Die Sendung dreht sich um den 21-jährigen Instagram- und TikTok-Star und gewährt den Zuschauern einen ganz persönlichen Einblick in sein Leben, das sich zwischen teurem Sportwagen und Zusammenleben mit den Eltern in einem ländlichen Vorort von Stuttgart bewegt. Novembre agiert dabei „manchmal schusselig“, bleibt aber immer charmant, wodurch er so manche Herausforderung meistere, wie es in einer Kurzbeschreibung heißt.„Mario ist ein moderner Entertainer, der sein Millionenpublikum seit Jahren begeistert. Gemeinsam mit unserem Partner Joyn ermöglichen wir nun einen tiefen und sehr privaten Einblick in sein Leben hinter den Streams, Likes und Views“, so Lang. „Wir entwickeln mit unseren Creator*innen immer wieder neue Formate. Und Mario ist ein fester und wichtiger Bestandteil der #Pantafamily. Mit «Mario Novembre – Auch das noch!» realisieren wir nun zum ersten Mal ein Doku-Format – aber auf unsere eigene Art und Weise. Wenn wir Mario also dabei erleben, wie er mit seiner Familie zu Abend isst, mit seinem Sportwagen über die Straßen brettert oder seinen guten Freund Pietro Lombardi bei einem Konzert besucht, dann ist das der echte Mario. Und genau diese ungefilterten und ungeskripteten Bilder machen die Serie zu etwas Besonderem.“