LeVar Burton übernimmt Rolle in Quizshow

US-Fernsehen

Die neue Sendung soll vom Verleiher eOne kommen.

Der Verleiher Entertainment One (eOne) arbeitet derzeit an einer Game-Show-Version des klassischen Ratespiels. Als Moderator soll LeVar Burton fungieren. "«Trivial Pursuit» ist eine der bekanntesten Marken im Spieleuniversum", sagte Burton. "Ich bin begeistert, mit Hasbro und eOne zusammengearbeitet zu haben, um dieses beliebte Spiel als Premium-Fernsehshow auf den Markt zu bringen."Die Moderation ist Teil einer Vereinbarung zwischen eOne, das zu Hasbro gehört, und Burtons LeVar Burton Entertainment (LBE) zur Entwicklung von «Trivial Pursuit» zu einem Spielshow-Format. Burton wird die Serie zusammen mit Sangita Patel von LBE und Tara Long und Geno McDermott von eOne auch als Executive Producer produzieren. Derzeit ist noch kein Sender an die Serie gebunden."LeVar Burton ist seit Jahrzehnten eine Ikone der amerikanischen Popkultur, von «Roots» über «Reading Rainbow» bis hin zu «Star Trek» und darüber hinaus", so Tara Long, President of Global Unscripted TV bei eOne. "Seine Liebe zur intellektuellen Neugier, gepaart mit seiner Fähigkeit, sich mit dem Publikum auf der ganzen Welt zu verbinden, machen ihn zum perfekten Partner, um Hasbros beliebtes Trivia-Spiel auf eine neue und aufregende Weise in die Haushalte zu bringen."