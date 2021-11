«Good Omens»: Start der Dreharbeiten für die zweite Staffel

International

Über zwei Jahre nach dem Seriendebüt hat die Produktion der neuen Folgen begonnen.

Mehr als zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die humorvolle Fantasy-Serie «Good Omens» bei Amazon Prime Video ihre Premiere feierte. Nachdem der Streaming-Dienst im Sommer die Fortsetzung seiner Original Serie offiziell bekannt gab, haben nun auch die Dreharbeiten zu den neuen Folgen begonnen. Gedreht wird die zweite Staffel aktuell in Schottland, ein Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt.In der Adaption von Terry Pratchetts und Neil Gaimans internationalem Bestseller-Roman spielen Michael Sheen und David Tennant den Engel Aziraphale und dem Dämon Crowley. Beide leben seit Anbeginn der Zeit auf der Erde und haben über die Jahrtausende eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelt. Zum Auftakt der zweiten Staffel wird ihr Leben erneut auf den Kopf gestellt, als ein unerwarteter Bote ihnen ein überraschendes Geheimnis mitteilt.Neben Sheen und Tennet gibt es in den neuen Folgen von «Good Omens» auch ein Wiedersehen mit Paul Adeyefa, Michael McKean, Gloria Obianyo, Miranda Richardson, Maggie Service, Reece Shearsmith und Nina Sosanya. Auch hinter den Kulissen setzt man auf vertraute Gesichter. Während Romanautor Neil Gaiman erneut als Produzent fungiert, nimmt Douglas Mackinnon wieder auf dem Regiestuhl Platz.