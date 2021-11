«Inspector Barnaby»: ZDF zeigt neue Folgen ab Dezember

TV-News

Gute Nachrichten für alle Fans von «Inspector Barnaby».

Das ZDF zeigt bereits im Dezember eine weitere neue Folge der britischen Krimireihe. So feiert am 12. Dezember um 22.15 Uhr die Episode Leichenzeit am See ihre Free-TV-Premiere im deutschen Fernsehen. Bei der Folge handelt es sich um die letzte Episode der 21. Staffel von «Inspector Barnaby». Die ersten drei Folgen der Staffel gab es bereits Anfang des Jahres im ZDF zu sehen.In Leichenzeit am See ermitteln Barnaby und sein Assistent Winter rund um einen sabotierten Geländelauf. In ihrem Fokus rückt dabei schnell der Organisator eines Angelwettbewerbs, der zur gleichen Zeit wie der Lauf stattfinden soll. Als dann eine Leiche auftaucht, wird der Fall schnell brisant.Der Abschluss der 21. Staffel bedeutet dabei wohlgemerkt nicht, dass Barnaby-Fans anschließend wieder länger auf neues Material warten müssen. Die 22. Staffel steht beim ZDF ebenfalls schon in ihren Startlöchern. Los geht es ab dem 2. Januar 2022 um 22.15 Uhr. Der Sender hat zunächst vier weitere Episoden angekündigt, insgesamt umfasst Staffel 22 von «Inspector Barnaby» sechs Episoden.