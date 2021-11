Zweiter Beitrag der Green Seven Week geht unter

Quotennews

Nachdem sich am Montag bereits Jenke die Frage nach unserem Essen stellte, folgte gestern eine Doku dazu. Sehen wollte das aber nicht wirklich jemand.

Bereits am Montag startete ProSieben in die 13. Green Seven Week und möchte mit genauem Blick eine Woche lang anschauen, was wir so essen, welche Folgen das Ganze hat und ob das so weitergehen kann. So zumindest im groben erläutert. Am Montag startete der Unterföhringer Sender die erste Themen-Wochen-Primetime mit «JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?». Sehen wollten das 2,05 Millionen Zuschauer und damit 7,0 Prozent des TV-Marktes. Aus der Zielgruppe konnte hier 1,27 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 17,4 Prozent ergab. Auch das Talk-Format danach, «JENKE. Live. Der Talk danach», sicherte sich noch gute 1,03 Millionen Zuschauer und immerhin 0,6 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe.Mit der gestrigen Primetime startete der Sender in die zweite Runde mit Themenbezug. Derstartete um 20:15 Uhr und sicherte der roten Sieben nur 0,9 Millionen Zuschauer und einen schwächelnden Marktanteil von 3,3 Prozent. Vor allem auch die Zielgruppe konnte mit dem Montags-Ergebnis keinesfalls mithalten und landete mit 7,0 Prozent Marktanteil bei 0,49 Millionen Zuschauern ordentlich auf dem Hosenboden.Ab 22:20 Uhr blickte der Sender noch mitweiter auf die Thematik, konnte jedoch keine neuen Zuschauer begeistern. Mit 0,55 Millionen Zuschauern insgesamt reduzierte sich der Marktanteil auf 2,8 Prozent, während 0,34 Millionen Zielgruppen-Zuschauer noch 6,7 Prozent halten konnten. Alles in allem dürfte der zweite Haupt-Beitrag zur Green Seven Week als Reinfall durchgehen.