«Mario Barth deckt auf!» mit gutem Endspurt

Das TV-Jahr für «Mario Barth deckt auf!» ist wahrlich kein leichtes. Im April startete der Sender mit neuen Ausgaben und zunächst lief es gut - doch nur zunächst.

Im April diesen Jahres startete RTL mit neuen Folgenins TV-Jahr 2021. Und es sollte zu Beginn deutlich besser laufen, als noch 2020 im Frühjahr. Damals schalteten die erste Folge des Jahren 2,3 Millionen Zuschauer ein, am 14. April 2021 wollten 2,83 Millionen den Comedian mit seiner Show sehen. Lange hielt das Interesse jedoch nicht und in der gestrigen Ausgabe wollten die RTL-Show nur noch 2,23 Millionen Zuschauer insgesamt sehen. Der Marktanteil ist mit 8,1 Prozent zwar sicherlich noch im grünen Bereich, jedoch keinesfalls bahnbrechend.Besonders besorgniserregend dürfte das nachlassende Interesse der Zielgruppen-Zuschauer sein. Bis zur Sendung im Mai 2021 spielten die letzten sechs Shows jeweils über 1 Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre ein. Am 16. Juni bracht diese Zahl auf 0,52 Millionen Fernsehende aus der entsprechenden Gruppe ein, erholte sich eine Show später jedoch wieder etwas und landete bei 0,87 Millionen. Bei der gestrigen Ausgabe schauten 0,9 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren zu, was einen Marktanteil von 12,9 Prozent bedeutete.Im direkten Anschluss an «Mario Barth deckt auf!» lief das News-Formatmit einer ebenfalls ordentlichen Leistung. Mit 1,45 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Marktanteil von 6,9 Prozent bricht RTL ab 22:15 Uhr keine Rekorde, jedoch reicht es wohl zum nicht abgesetzt werden. Aus der Zielgruppe wollten noch 0,53 Millionen Fernsehende und damit 9,9 Prozent des entsprechenden Marktes die Nachrichten sehen.