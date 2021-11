Quartalsergebnis: Fox Corp. Gewinn bricht ein

Wirtschaft

Der Umsatz stieg in den vergangenen drei Monaten um zwölf Prozent.

Der Eigentümer von FOX News Channel, Fox Sports und dem Network FOX gab am Mittwoch seine Quartalsergebnisse heraus. In den Monaten Juli, August und September stieg der Umsatz von 2,72 auf 3,05 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg wurde mit einem stärkeren Tubi, die Rückkehr des Sports nach Corona und mehr Abos von Fox Nation erzielt.Allerdings brach der Gewinn ein. Vor einem Jahr erzielte man noch 1,11 Milliarden US-Dollar, nun wurden 701 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Während einer Telefonkonferenz mit Investoren hob Murdoch den verstärkten Fokus von Fox auf Nachrichten, Sport und Streaming hervor. Als Teil dieses Plans hat Fox Sports ein sechsjähriges Abkommen mit der UEFA zur Übertragung der UEFA-Europameisterschaft bekannt gegeben, das Fox Sports ab Juni 2022 zur Heimat von mehr als 1.500 Fußballspielen machen wird. Auch der kürzlich gestartete Sender FOX Weather soll den Umsatz steigen lassen."Wir haben einen starken Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt, mit einer breit angelegten operativen Dynamik, angeführt von der Rückkehr einer kompletten Reihe von Live-Events bei Fox Sports, einer führenden Position bei den Einschaltquoten bei Fox News und außergewöhnlichen Fortschritten bei Tubi", sagte Lachlan Murdoch, CEO der Fox Corp, in einer Erklärung. "Da das Publikum zu Live-Nachrichten, Sport und Streaming wechselt, unterstreicht dies die Strategie und die Prioritäten, die unsere kurze Geschichte bei Fox bestimmt haben. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Kernmarken zu stärken und die einzigartigen Vorteile, die uns auszeichnen, zu nutzen, um das Wachstum weiter voranzutreiben und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."