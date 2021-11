FOX wiederbelebt «Joe Millionaire»

US-Fernsehen

Vor knapp 20 Jahren war die erste Staffel ein riesiger Hit.

Vor fast 20 Jahren startete der Fernsehsender FOX eine Reality-Show, in der ein Millionär Frauen kennen lernen durfte. Dochentpuppte sich als großer Schwindel, der wohlhabende Mann verdiente nur ein gewöhnliches Einkommen. Jetzt soll eine neue Auflage unter dem Titelkommen.Fox Alternative Entertainment und 495 Productions' SallyAnn Salsano («Jersey Shore») stehen hinter dieser neuen Version, in der diesmal zwei alleinstehende Männer zu sehen sein werden – der eine ein echter Millionär, der andere völlig pleite. Rob Wade, Präsident von Fox Entertainment, kündigte das Projekt am Mittwoch an, und Fox wollte den ersten Trailer der Show am Mittwochabend zeigen."Diese Wiederbelebung von «Joe Millionaire» stellt eine starke Kombination dar: eine der innovativsten und beliebtesten Dating-Shows aller Zeiten mit SallyAnn Salsano, die zu den furchtlosesten Produzenten in der Branche zählt", sagte Wade. "Ich bewundere «Joe Millionaire» seit langem für seine gewagte Prämisse, und seit dem Moment, als ich zu Fox kam, wollte ich die Show auf eine ganz neue Art und Weise zurück ins Rampenlicht bringen, sowohl für neue Zuschauer als auch für Fans des Originals."Die damals von Rocket Science Laboratories produzierte Sendung war ein sofortiger Erfolg und die erste Staffel mit den höchsten Einschaltquoten und den meisten Zuschauern für eine Serie ohne Drehbuch in den letzten 20 Jahren. Das zweistündige Finale von «Joe Millionaire» erzielte mit durchschnittlich 35 Millionen Zuschauern auch die besten Quoten für einen Unterhaltungsabend in der Geschichte von FOX.