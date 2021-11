«PAW Patrol»: Neuer Film in Arbeit

US-Fernsehen

Außerdem plant man einen weiteren Serien-Spin-off.

Der erfolgreiche Spielfilm «PAW Patrol: The Movie» geht in die nächste Runde. Die ViacomCBS-Tochter Paramount Pictures will den neuen Streifen am 13. Oktober 2023 in die weltweiten Kinos bringen. Der erste Teil wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf Paramount+ zur Verfügung gestellt, sollte Corona bis Ende 2023 keine Rolle mehr spielen, werde der Film ausschließlich im Kino laufen.Das «PAW Patrol»-Imperium expandiert weiter. Nickelodeon und Spin Master Entertainment, die Unternehmen hinter der Vorschulserie, haben eine neue Fernsehserie mit einem der Hauptfiguren angekündigt, die im Jahr 2023 starten soll. "Wir haben es geliebt, die «PAW Patrol»-Geschichte auf einer größeren Leinwand zu erzählen und freuen uns, dass der Film bei Kindern und Familien auf der ganzen Welt so gut ankam", so Jennifer Dodge, Präsidentin von Spin Master Entertainment. "Nach den Umfragen am Ende des Films, den Zuschauerzahlen und den positiven Kritiken zu urteilen, hatten alle genauso viel Spaß beim Anschauen und Wiederanschauen wie wir bei der Produktion. Wir freuen uns darauf, die Kinder im zweiten Film gemeinsam mit unseren Partnern in ein neues Abenteuer zu entführen und können es kaum erwarten, unsere Geschichten mit einem der beliebtesten Welpen der Fans in unserem Spin-off weiter auszubauen."