«Schneewittchen»: Gal Gadot wird die böse Hexe

Kino-News

Bereits Rachel Zegler ist an dem Projekt involviert, das seit fünf Jahren bei Disney vorbereitet wird.

Der Disney-Konzern möchte «Schneewittchen» respektiveals Realverfilmung in die Kinos bringen. Nun wurde die Schauspielerin Gal Gadot als böse Hexe gecastet. Sie wird an der Seite von Rachel Zegler spielen, die als Prinzessin besetzt wurde. Gadot war in den vergangenen Jahren in DCs «Wonder Woman» zu sehen.In dem zeitlosen Märchen, das 1937 zum ersten Disney-Zeichentrickfilm wurde, versucht die böse Königin, Schneewittchen dazu zu bringen, einen vergifteten Apfel zu essen, nachdem sie auf ihre Schönheit neidisch geworden ist. Die Bösewichtin spricht auch den berühmten Satz: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?"Disney arbeitet seit 2016 an einer Realverfilmung von «Schneewittchen». Weitere Remakes, die derzeit in Arbeit sind, sind «Die kleine Meerjungfrau» mit Halle Bailey in der Hauptrolle, «Pinocchio» mit Tom Hanks und «Lilo und Stitch» unter der Regie von Jon M. Chu.