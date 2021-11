3 Quotengeheimnisse

Der Marktanteil der öffentlich-rechtlichen Programme lag im Oktober bei über 50 Prozent.

Die Fernsehsparte der Axel Springer Gruppe umfasst inzwischen drei Fernsehsender. Welt verbuchte im Oktober 1,2 Prozent in der Zielgruppe. Das Aushängeschild teilt sich die Dokus mit N24 Doku , die Fernsehstation verbuchte 0,4 Prozent. Der junge Sender Bild erreichte nur einen Marktanteil von 0,1 Prozent. Beim Gesamtprogramm sorgte man für 0,9 (Welt), 0,3 (N24 Doku) und 0,1 Prozent für Bild.Der Streit über den Rundfunkbeitrag erübrigt sich immer mehr. Denn: Die ARD erreichte im Oktober 26,8 Prozent, das ZDF kam auf 19,1 Prozent. Rechnet man noch die gemeinsamen Programme mit ein, wird der Markt zu 50,2 Prozent von den öffentlich-rechtlichen Sendern dominiert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wuchs der Marktanteil zuletzt ebenfalls und befindet sich bei 24,9 Prozent.Am Samstagabend sollte das ZDF womöglich künftig eine andere Programmfarbe nutzen, denn die Krimi-Wiederholung in der Nacht auf Sonntag floppte gewaltig. Um 00.35 Uhr verfolgten lediglich 0,36 Millionen Menschen die Serie, die auf einen Marktanteil von 6,7 Prozent kam. Dabei war man am frühen Abend recht erfolgreich. Während das «Sportstudio» noch auf 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige kam, erreichte das Crime-Format lediglich 0,03 Millionen. Der Marktanteil fiel von 10,7 auf 1,6 Prozent.