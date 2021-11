Quotencheck

Die neunte Staffel war für Sat.1 in diesem Jahr ein Erfolg.

Bereits seit dem Jahr 2013 läuft der kulinarische Wettbewerb «The Taste» beim Fernsehsender Sat.1 . Kabel Eins-Mann Frank Rosin und Koch Alexander Herrmann sind seit Sendestart dabei, seit drei Jahren gehört Tim Raue zum Team. Alex Kumptner, bekannt aus der ZDF-«Küchenschlacht» ist seit vergangenem Jahr dabei. Wie schon im Jahr 2020 führte auch dieses Mal Model Angelina Kirsch durch die neuen Episoden.«The Taste» startete am Mittwoch, den 1. September, um 20.15 Uhr mit 1,14 Millionen Fernsehzuschauern. Doch schon die Hälfte der Zuschauer reichten (0,56 Millionen), um weit überdurchschnittliche 10,5 Prozent Marktanteil zu generieren. Sieben Tage später fiel die Gesamtreichweite auf 1,07 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank von 5,2 auf 4,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,51 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf 8,7 Prozent kam.Folge drei kam auf 1,01 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 0,46 Millionen auf dem Papier. Mit 7,9 Prozent Marktanteil generierte Sat.1 das schlechteste Ergebnis der gesamten Staffel. Am 22. September wurde hingegen der Bestwert gemessen, denn 1,31 Millionen junge Menschen bedeuteten tolle 6,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 mit der Show 0,61 Millionen Zuschauer und noch bessere 10,9 Prozent. Ende September rutschte die Show auf 9,4 Prozent ab.Der Oktober war für Sat.1 und «The Taste» hervorragend, denn die ersten drei Shows verbuchten 1,11, 1,20 und 1,16 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 0,59, 0,57 und 0,58 Millionen Zuschauer erreicht. Die Marktanteile bewegten sich oberhalb der zehn Prozentpunkte: 10,8, 10,0 und 10,9 Prozent verbuchte der in Unterföhring ansässige Fernsehsender mit seiner Kochshow. Das Finale hielt zwar die Zuschauer, kam aber durch die starke Konkurrenz unter die Räder: 1,15 Millionen Zuschauer waren dabei, bei den Umworbenen fuhr man 0,56 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei „nur“ 9,4 Prozent.Die neunte «The Taste»-Staffel verzeichnete 1,15 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen verbuchte die Sendung 0,55 Millionen Zuschauer, sodass man hervorragende 9,8 Prozent verzeichnete. Weitere 0,12 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung am Samstagabend beim Frauensender sixx , dort wurden 0,08 Millionen junge Zuschauer verbucht. Der Marktanteil belief sich auf 1,4 Prozent. Im Vorjahr kam «The Taste» bei Sat.1 zwar auf 1,18 Millionen Zuschauer, allerdings lag bei Marktanteil nur bei 4,7 Prozent. Mit 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Münchener Fernsehstation damals 7,6 Prozent Marktanteil. Eine Fortsetzung der Sendung ist schon geplant.