12 neue Ensemble-Mitglieder für «3-Body Problem»

US-Fernsehen

Bei der neuen Netflix-Projekts sind unter anderem zwei «Game of Thrones»-Stars dabei.

Der aus Los Gatos stammende Streamingdienst Netflix hat ein Dutzend Darsteller für seine neue Seriegecastet. Bereits im September 2020 wurde die Serie angekündigt, das Format basiert auf der gleichnamigen chinesischen Buchtrilogie. Alle drei Bücher wurden von Liu Cixin geschrieben. Sie erzählen die Geschichte des ersten Kontakts der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation.Zur Besetzung gehören nun: Jovan Adepo («Watchmen»), John Bradley («Game of Thrones»), Tsai Chin («Lucky Grandma»), Liam Cunningham («Game of Thrones»), Eiza González («Baby Driver»), Jess Hong («Inked», «The Brokenwood Mysteries»), Marlo Kelly («Dare Me»), Alex Sharp («The Curious Incident of the Dog in the Night-Time»), Sea Shimooka («Pink Skies Ahead», «Arrow», «Berlin»), Zine Tseng, Saamer Usmani («Inventing Anna», «Succession») und Benedict Wong ( «Doctor Strange» ► , «Nine Days»).Die «Game of Thrones»-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss haben die Serie im Rahmen ihres Netflix-Gesamtvertrags mitentwickelt. Sie werden auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Alexander Woo hat die Serie ebenfalls mitentwickelt und ist ausführender Produzent, wobei Woo derzeit ebenfalls unter einem Netflix-Gesamtvertrag steht. Derek Tsang wird Regie führen und als Co-Executive Producer fungieren