«Rosins Restaurants» geht mit mittelmäßigen Quoten weiter

Quotennews

Erst im Frühjahr sowie im August gab es neue Folgen. Weiterhin laufen die meisten Ausgaben allerdings nur mau.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender Kabel Eins setzt weiter auf. Seit Januar 2021 strahlt der Sender bereits die vierte Staffel des Formats aus. Dieses Mal war der Zwei-Sterne-Koch, der gebürtig aus Dorsten kommt, im niedersächsischen Dannenberg unterwegs.Wie Frank Rosin auf die Inhaber von „Franks Brutzelbude“ traf, wollten 0,64 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Der Marktanteil der Redseven-Produktion lag am Donnerstag um 20.15 Uhr bei 2,4 Prozent. 0,30 Millionen junge Menschen verfolgten das Drama um die Gaststätte, die oftmals viele Speisen nicht vorrätig hat und meist kein gutes Essen anbietet. Lange Wartezeiten runden das Erlebnis ab. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf mittelmäßige 4,7 Prozent.Madita van Hülsen zeigte im Anschluss, was aus der Brutzelbude wurde.wollten noch 0,53 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen, das Thema Kohl wurde mit 3,2 Prozent Marktanteil belohnt. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erzielte die Sendung 0,23 Millionen, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. Um 23.40 Uhr blieben noch 0,22 Millionen Zuschauer beidran, die Sendung mit Peter Giesel erzielte 5,3 Prozent in der Zielgruppe.