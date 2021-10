DMAX schnappt sich «Fast & Furious»-Star

TV-News

Michelle Rodriguez wird ab Dezember durch ihre eigene Fernsehsendung führen.

Der zur Discovery-Gruppe gehörende Fernsehsender DMAX verstärkt mitsein Fernsehprogramm. Das Format wird von «Avatar»- und «Fast & Furious»-Star Michelle Rodriguez geleitet, die mit der Rally-Meisterin Wyatt Knox durch die Sendung führt. Der Männersender strahlt das Format ab dem 7. Dezember aus. Die Folgen sind immer am Dienstag um 21.15 Uhr zu sehen.In insgesamt acht Episoden stellen 24 Wettbewerber und Wettbewerberinnen auf einem Fabrikgelände, das in fünf unterschiedliche Zonen aufgeteilt ist, ihr fahrerisches Können unter Beweis. Die Racer, Drifter und Offroad-Cracks geben bei der Challenge auf engen Straßen und unbefestigten Schlamm- und Schotterpisten Vollgas. Wenn es den Kandidaten und Kandidatinnen gelingt, rechtzeitig eine Ausfahrt zu finden, bevor es in der postapokalyptischen Kulisse heftig kracht, qualifizieren sie sich für die nächste Runde. Aber das ist mit hartnäckigen Verfolgern im Nacken leichter gesagt als getan.«Getaway Driver» wurde von October Films für Discovery produziert. Für October Films sind Chris Muckle, Adam Vetri, Tom Fullford und Jos Cushing ausführende Produzenten. Für Discovery zeichnen Kyle Wheeler als ausführender Produzent und Paola Espinosa als stellvertretende Produzentin verantwortlich.