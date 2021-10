«Will & Grace» & Co.: Neuer Comedy-Mittwoch

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Fun setzt im November auf die ehemals sehr beliebte Fernsehserie.

Über 20 Millionen Menschen verfolgten einst die Sitcom von Max Mutchnick, in der Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally und Sean Hayes die Hauptrollen spielten. Im Vordergrund stehen zwei homosexuelle Freunde in New York City, die eine gemeinsame Freundin haben. Die Serie debütierte im September 1998 bei NBC, drei Jahre später setzte ProSieben auf das Format.Ab dem 17. November gestaltet der Fernsehsender ProSieben Fun seinen Mittwochabend neu und nimmtins Programm auf. Der Sender setzt auf die Wiederholung der elften Staffel, die bereits im Frühjahr ausgestrahlt wurde. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun ist inzwischen auch über Joyn+ empfangbar. Nach den Doppelfolgen setzt man die halbstündige Seriefort.Um 21.35 Uhr wiederholt der Sender. Die amerikanische Serie mit Billy Crystal wird in Doppelfolgen ausgestrahlt. Danach setzt man weiterhin auf den Podcast, in dem Daniel Abt, Mitja Lafera und Bene Mayr von ihren kuriosen, aber auch gefährlichen Erlebnissen erzählen.