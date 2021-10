«Squid Game»-Schöpfer kontert LeBron James

Vermischtes

Hwang Dong-hyuk konterte, da er sein Ende der Serie gut findet.

Hwang Dong-hyuk, Schöpfer, Autor und Regisseur des Netflix-Erfolgs, ist etwas verärgert über die Äußerungen von NBA-Superstar LeBron James, dem das Ende der gewalttätigen Serie nicht gefällt. In einem Interview mit dem ‚Guardian‘, das am Dienstag veröffentlicht wurde, fragte Hwang rhetorisch: "Haben Sie «Space Jam 2» gesehen?" - eine Anspielung auf die weithin verpönte Zeichentrick-/Live-Action-Fortsetzung «Space Jam» mit James in der Hauptrolle.Hwang fuhr fort: "LeBron James ist cool und kann sagen, was er will. Ich respektiere das. Ich bin sehr dankbar, dass er sich die ganze Serie angesehen hat. Aber ich würde mein Ende nicht ändern. Das ist mein Ende." "Ich mochte das Ende aber nicht. What are you doing?" sagt James in einem Clip. "Nimm den Flug und besuche deine verdammte Tochter."LeBron James mochte die Serie, aber er hasse die Schlussszene, in der der Protagonist Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) beschließt, nicht in ein Flugzeug in die USA zu steigen, um seine Tochter zu sehen, und den Flughafen verlässt, um offenbar die mysteriösen Organisatoren des tödlichen Squid Game aufzuspüren.