Quotencheck

In dieser Staffel standen unter anderem die Laufsport-Hilfe Laufmaus und der E-Motorrad-Hersteller Novus im Mittelpunkt.

Der Fernsehsender VOX bestellte von Sony Pictures Television insgesamt acht neue Episoden. Bereits im Frühjahr sendete der Sender die neunte «Die Höhle der Löwen»-Staffel, die mit 2,12 Millionen Zuschauer überzeugte. Der Fernsehsender generierte mit den zwölf Geschichten 7,2 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 13,7 Prozent Marktanteil ein. 1,08 Millionen Menschen verfolgten den Auftakt.Zahlreiche Gründer waren schon in «Die Höhle der Löwen». Der Auftakt der zehnten Staffel erfolgte mit der Musik-Lern-App classplash, die erste neue Folge erreichte am 6. September mit dieser und drei weiteren Ideen 1,99 Millionen Zuschauer. Mit 0,94 Millionen Zuschauern und 14,7 Prozent Marktanteil fuhr man mit der ersten von acht neuen Geschichten das schlechteste Ergebnis der Staffel ein.Sieben Tage später setzte VOX auf die Handykette PortHy, eine Frikadellen-Gewürzmischung und einen Teardrop-Anhänger. Zwar waren 2,03 Millionen Zuschauer dabei, dennoch war dies die zweitniedrigste Reichweite der neuen Staffel. Mit 0,98 Millionen Zuschauern sicherte sich VOX einen tollen Marktanteil von 15,4 Prozent. Am 20. September waren schon 2,18 Millionen Zuschauer dabei, ehe man eine Woche später nur noch 2,05 Millionen Zuschauer verbuchte. Die Marktanteile lagen bei 8,7 und 7,9 Prozent. Beim jungen Publikum wollten 1,12 und 1,07 Millionen Zuschauer das Format sehen, das sich mit 17,5 und 15,8 Prozent bei den Werberelevanten hervorragend schlug.Die fünfte Sendung, in der unter anderem die interaktive Spielkonsole Fun with Balls vorgestellt wurde, erreichte 2,20 Millionen Zuschauer und sicherte sich erneut 8,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man erneut 1,12 Millionen, sodass man auf 17,8 Prozent Marktanteil kam. Folge sechs, die zweite Ausgabe im Oktober, drehte sich um den Elektrorollstuhl Secwo, bei dem die Gründer Bernhard Winter, Thomas Gemperle und Pascal Buholzer fünf Millionen Euro einsammeln wollten. Die Sendung führte mit 2,47 Millionen Zuschauern zum Staffelhoch, der Marktanteil kletterte auf 9,1 Prozent. Mit 1,21 Millionen Zusehern kam der Sender auf 18,1 Prozent.Die Episoden sieben und acht performten mit 2,17 und 2,36 Millionen ebenfalls stark. In der Zielgruppe standen 17,1 und 17,3 Prozent auf der Uhr. Im Durchschnitt erreichte «Die Höhle der Löwen» in den Spätsommermonaten 2,18 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 8,6 Prozent anstieg. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei den Werberelevanten, denn man kam erneut auf 1,08 Millionen Zuschauer. Dafür stieg der Marktanteil auf sagenhafte 16,7 Prozent an. Weitere Staffeln der Sendung sind für VOX wohl obligatorisch.