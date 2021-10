Ana de Armas im Gespräch für «Ballerina»-Hauptrolle

Kino-News

Der neue Spielfilm ist ein Spin-Off der beliebten «John Wick»-Reihe.

Wie mehrere US-Medien berichten, ist Ana de Armas derzeit in Verhandlungen, die Hauptrolle im «John Wick»-Spin-Off «Ballerina» zu übernehmen. An dem Werk wird bereits seit Jahren gearbeitet und es handelt von einer jungen Mörderin, die sich an den Killern ihrer Familie rächen will. Der Action-Thriller wird von «Underworld»-Regisseur Len Wiseman nach einem Drehbuch von Shay Hatten inszeniert, der auch «John Wick: Kapitel 3 – Parabellum» geschrieben hat und auch für "Kapitel 4" und "Kapitel 5" des Franchise verantwortlich sein wird.Die für den Golden Globe nominierte de Armas war zuletzt im neuesten James-Bond-Film «No Time to Die» als Paloma zu sehen, eine CIA-Agentin, die Bond (Daniel Craig) bei seiner Mission hilft. Sie ist auch der Star des mit Spannung erwarteten Marilyn-Monroe-Biopics «Blonde», das 2022 in die Kinos kommen soll. Zu De Armas' weiteren Rollen gehören Auftritte in «Knives Out» und «Blade Runner 2049» «Ballerina» wird von Stahelski, Basil Iwanyk und Erica Lee produziert. Brady Fujikawa und Chelsea Kujawa beaufsichtigen das Projekt für Lionsgate. De Armas wird von CAA und Grubman Shire Meiselas & Sacks vertreten.