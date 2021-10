Martin Lawrence kehrt ins Fernsehen zurück

US-Fernsehen

Er übernimmt die Rolle in der englischsprachigen «Nehama»-Adaption.

Der beliebte Schauspieler Martin Lawrence bereitet sein Fernseh-Comeback vor. Der Schauspieler, der seit 2014 keine Serienrolle mehr hatte, wird in der englischsprachigen Adaption der israelischen Seriemitspielen. Die Produktion übernimmt Topic Studios. Als weitere Produktionsfirmen fungieren Lawnreces RunTelDat Entertainment und 24 Draft Studios."«Nehama» hat Herz und reale Komplikationen, die mich zu dem Projekt hingezogen haben", sagte Lawrence, als sie das neue Projekt und seinen Fokus auf eine moderne afroamerikanische Familie ankündigte. "Ich freue mich darauf, wieder ins Fernsehen zurückzukehren, und das passt perfekt.""Wir sind begeistert, dass der kultige Martin Lawrence mit uns «Nehama» neu erfinden wird", sagte Maria Zuckerman, Präsidentin von Topic Studios. "So wie Reshef Levi den Pathos und die Eigenheiten der gleichnamigen Figur auf urkomische Weise verkörpert hat, können wir es kaum erwarten, zu sehen, wohin Martins immenses Talent und das Kreativteam die Figur führen, wenn es darum geht, die Vaterschaft zu erforschen und was es braucht, um ein erfülltes Leben zu führen."