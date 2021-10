Jüngere Zuschauer wandern wieder von Sat.1 zu RTL

Quotennews

Nach einem kurzen Aufatmen für «Die Gegenteilshow» in der Vorwoche sah es nun wieder deutlich schlechter aus. Dafür holte «Ninja Warrior Germany» das bislang beste Staffelergebnis in der Zielgruppe.



Auf dem Gesamtmarkt tat sich die neue Staffel vonauf dem neuen Sendeplatz in der Freitagabendpriemtime zuletzt recht schwer. Für die ersten beiden Episoden schalteten jeweils 0,85 Millionen Fernsehende ein, die bei mauen 3,4 Prozent landeten. In der Vorwoche ging es nun zumindest in der Zielgruppe aufwärts und die 0,50 Millionen Umworbenen setzten sich mit guten 8,4 Prozent Marktanteil über den Senderschnitt. Diese Woche waren nun Bülent Ceylan, Ruth Moschner, Horst Lichter, Lisa Feller, Mickie Krause und Jasmin Wagner bei Moderator Daniel Boschmann zu Gast.Mit der neuen Ausgabe ging es nun endlich auch auf dem Gesamtmarkt nach oben und das Format schrammte knapp an der eine Million-Marke vorbei. Mit 0,97 Millionen Zuschauern steigerte sich Sat.1 auf eine mäßige Quote von 3,9 Prozent. Jedoch war der Fortschritt, den man in der Woche zuvor in der Zielgruppe gemacht hatte, nun wieder verloren. 0,43 Millionen Jüngeren fielen auf solide 7,2 Prozent zurück. Das vor kurzem neu gestartete Formaterreichte an diesem Abend den bisherigen Tiefstwert. Mit 0,53 Millionen Neugierigen sank der Marktanteil auf maue 3,5 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten waren von den zuletzt hohen 9,9 Prozent nur noch annehmbare 6,3 Prozent übrig.Bei RTL hofften unterdessen 40 Athleten in der dritten Vorrunde aufs Weiterkommen bei. Die Reichweite war in der vergangenen Woche gesunken, so dass noch 1,95 Millionen Zuschauer mit von der Partie waren. Auch in der Zielgruppe war die Quote auf zuletzt hohe 14,5 Prozent gefallen. Diese Woche fand man mit 2,09 Millionen Fernsehenden und soliden 8,3 Prozent fast wieder auf die Werte des Staffelstarts zurück. Die 1,01 Millionen sorgten für den bisherigen Rekordwert von 17,0 Prozent. Auchpräsentierte sich an dem Abend recht stark. Insgesamt blieben noch 1,12 Millionen und 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige auf dem Sender. Das Resultat waren passable 7,2 sowie gute 13,5 Prozent Marktanteil.