«Bin ich schlauer als» tritt gegen «The Masked Singer» an

TV-News

Pikant: «Das Supertalent», das seit dieser Staffel neu aufgestellt wurde, wird dafür eine Woche lang pausieren.

Die Geschäftsleitung von RTL beteuert zwar, dass «Das Supertalent» mit der neuen Jury und dem neuen Moderatorengespann aus Chris Tall und Lola Weippert super funktioniere, aber die Quoten sind massiv abgerutscht. Nicht einmal noch zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte die Sendung in den vergangenen Wochen.Am Samstag, den 20. November, findet bei ProSieben das Finale vonstatt. Weil die letzte Folge wohl noch einmal deutlich besser laufen wird, nimmt man «Das Supertalent» aus der Schusslinie. RTL setzt zwischen 20.15 und 23.30 Uhr aufDer Fußballer Podolski sollte eigentlich auch Teil der «Supertalent»-Jury sein. Doch Terminprobleme und Corona machten einen Strich durch die Rechnung. Die Sendung wird auch weiterhin von Günther Jauch moderiert, der als Gäste die Comedian Tahnee und den Komiker Martin Klempnow begrüßt. Außerdem ist Guido Cantz dabei. Im Anschluss setzt der Sender auf «Take Me Out».